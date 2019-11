Игокеа поражена у Словенији (ФОТО/ВИДЕО)

Крка је забиљежила четврту побједу и налази се на осмом мјесту, док је Игокеа на десетом, са једном побједом.

REJECTION by Đorđe Gagić of @BCIgokea ! #ABALiga pic.twitter.com/AUFiPTz0SR

HAMMER! What a dunk by Marvin Jones of @bckrka! #ABALiga pic.twitter.com/0MyDNKJuoV