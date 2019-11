Пронађене мумифициране мачке, лавови, крокодили... (ФОТО/ВИДЕО)

Археолози су пронашли 25 дрвених кутија исписаних хијероглифима и са мумифицираним остацима мачака, крокодила и светих птица, као и са статуама различитих животиња и дрвених египатских богова.

Мумије су пронађене у чувеној Џосеровој степенастој пирамиди у Сакари.

Egypt unveils a cache of 75 wooden and bronze statues and five lion cub mummies decorated with hieroglyphics at the Saqqara necropolis near the Giza pyramids, as well as mummified cats, cobras and crocodiles https://t.co/YXYPw7wBw5



@khaled_desouki pic.twitter.com/UBrvtSlw2b