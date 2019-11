Надал донио Шпанији шесту титулу у Дејвис купу (ВИДЕО)

Меч је трајао нешто мање од два сата и припао је Надалу са 6:3, 7:6 (9:7).

Првопласирани играч на АТП листи је на тај начин окончао сјајну годину за себе и потврдио да се тренутно налази у најбољој форми.

The moment @RafaelNadal and Spain became World Champions...#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/eJVqbB3TCv