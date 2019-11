Земљотрес у БиХ, осјетио се и у Бањалуци (ФОТО)

Према прелиминарним подацима Евромедитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), земљотрес јачине 5,4 степена погодио је околину Невесиња.

Земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.

Земљотрес се осјетио и у Бањалуци.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/T0oEWVOHoK