Јак земљотрес погодио Грчку (ФОТО/ВИДЕО)

Епицентар земљотреса био је у мору код Крита. Како јављају грчки медији, подрхтавање тла је трајало дуго и осјетило се и у Атини и у многим дијеловима земље.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf