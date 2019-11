Нови снажан земљотрес у Албанији, осјетио се и у БиХ (ФОТО)

Н1 јавља да се подрхтавање тла осјетило и у Босни и Херцеговини.

Земљотрес је био јачине 5,6 степена по Рихтеру, епицентар је био 24 километра сјеверно од Драча, на дубини од 10 километара.

Локални медији јавили су да су повријеђене најмање три особе у Тирани.

M5.3 #earthquake (#tërmet) strikes 42 km NW of #Tirana (#Albania) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/tRJMFUnWpP