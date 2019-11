Барселона и Лајпциг у осмини финала ЛШ (ФОТО)

Барселона је у петом колу групе Ф савладала Борусију Дортмунд са 3:1, и коло прије краја има четири бода више од другопласираног Интера.

Фантастичну утакмицу одиграо је Лионел Меси, којем је ово била 700. утакмица за каталонски клуб.

Аргентинац је учествовао код сва три гола - двије асистенције и погодак. Уз њега, голове су још постизали Суарес и Гризман.

У овој групи, фудбалери Славије из Прага поражени су пред домаћом публиком од Интера 3:1.

Екипа из Чешке одиграла је добру утакмицу против миланског тима, међутим у завршници дуела је попустила и Интер је дошао до тријумфа.

Интер је побједом у Прагу ухватио "посљедњи воз" за пласман у шеснаестину финала, пошто коло до краја има исти број бодова као и Борусија из Дортмунда.

У групи Г, Лајпциг је одиграо неријешено 2:2 са Бенфиком, што му је било довољно за пласман у наредну фазу.

У овој групи, Зенит је у Санкт Петербургу савладао Лион са 2:0.

У групи Х Валенсија је одиграла неријешено 2:2 са Челсијем.

Оба тима имала су прилику да се пласирају у осмину финала у случају побједе, али ће путници из ове групе у елиминациону фазу бити познати након посљедњег кола.

Резултати и табеле:

Е група:

Ливерпул - Наполи 1:1

Генк - Салцбург 1:4

Табела:

Ливерпул 10, Наполи 9, Салцбург 7, Генк 1

Ф група:

Барселона - Борусија Дортмунд 3:1

Славија - Интер 1:3

Табела:

Барселона 12, Интер 7, Борусија Дортмунд 7, Славија 2.

Г група:

Зенит - Лион 2:0

Лајпциг - Бенфика 2:2

Табела:

Лајпциг 10, Зенит 7, Лион 7, Бенфика 4

Х група:

Валенсија - Челси 2:2

Лил - Ајакс 0:2

Табела:

Ајакс 10, Челси 8, Валенсија 8, Лил 1

RESULTS



Barcelona qualify following home victory

Inter move up to second in Group F

Liverpool draw with second-placed Napoli

Leipzig through after dramatic comeback

Ajax Group H leaders with win in France#UCL