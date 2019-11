Хулигани Малмеа вандализовали статуу Ибрахимовића (ФОТО/ВИДЕО)

Статуа висине 3,5 метара постављена је прије само мјесец дана на церемонији коју је уприличио Фудбалски савез Шведске.

Ипак, група незадовољних присталица Златановог бившег клуба, Малмеа, рјешила је да се "освети" Ибрахимовићу недуго пошто је објавио да је купио 25 одсто акција Малмеовог ривалског клуба, Хамарбија.

Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.



(via blatteultras04/Instagram) pic.twitter.com/t0YgrsDKIv