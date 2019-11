Ирак се не смирује: Демонстранти запалили ирански конзулат (ВИДЕО)

Снаге безбједности које су чувале дипломатско представништво у Наџафу отвориле су синоћ ватру на демонстранте. Медији су јавили да су у сукобима погинуле двије особе, док је 35 повријеђено.

#BREAKING: Iraqi protesters have set fire to the Iranian consulate in Najaf #Iraqprotestshttps://t.co/0wY9f25pyP pic.twitter.com/9HZ9y3GVrQ