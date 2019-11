Партизан остао без европског прољећа! (ФОТО)

Црно-бијели су ремизирали са АЗ Алкмаром 2:2, иако су два минута прије краја меча имали два гола предности и играча више!

Партизан је у року од четири минута упропастио фантастичних 80-ак минута и прилику да се у посљедњем колу бори за шеснаестину финала Лиге Европе.

АЗ је кренуо агресивно, али сјајна комбинација Натха и Суме доноси вођство црно-бијелима у 16. минуту.

Израелац је послао фантастичан пас преко одбране АЗ-а, Јапанац бјежи чуварима сјајно смирује лопту и онда је рутински гура по земљи у мрежу за 1:0.

Био је то први гол који је АЗ примио послије шест утакмица у којима је славио са укупном гол-разликом 24:0!

Услиједио је још јачи притисак домаћина, али Холанђани праве велики кикс и поклањају црно-бијелима нови гол у 27. минуту.

Погријешили су голман Бизот и капитен Копмејнерс, Здјелар пресјеца лопту, проиграва усамљеног Суму који са ивице казненог тресе мрежу за 2:0.

Након овог гола распала се игра АЗ-а, па Партизан у наставку меча потпуно контролише ритам и константно пријети из контранапада.

Ређале су се прилике црно-бијелих, Сума се поигравао са Холанђанима, Натхо дириговао у средини терена, али нападачи Партизана предвођени Садиком пропуштају прилике.

Средином другог полувремена Милошевић се полако повлачи, умјесто офанзивних играча Тошића и Суме уводи Брежанчића и Шћекића, док расте притисак домаћина.

Упркос нервози, АЗ успоставља добар ритам и креће канонада ка голу Стојковића. Пречка спасава црно-бијеле послије шута Идрисија у 73. минуту, а онда домаћин остаје са десеторицом.

Боаду због симулирања пенала добија други жути картон и седам минута прије краја меча побједа је била у рукама Партизана.

Међутим, црно-бијели су по ко зна који пут успјели да од готовог направе вересију. Опустили су се прерано и дозволили АЗ-у да се експресно врати у меч.

Резервиста Ферди Друијф користи лошу реакцију штопера и неопрезно истрчавање Стојковића, па главом са десетак метара смањује на 2:1 у 87. минуту.

То је осоколико Холанђане који крећу још жешће, док су се црно-бијели погубили, а ситуацију додатно компликује главни судија који показује чак седам минута надокнаде времена.

Самопоуздање расте код домаћих и у 92. минуту стижу до 2:2! Друијф сјајним волеј ударцем закуцава лопту у мрежу за експлозију одушевљења на трибинама стадиона у Хагу, а агонију црно-бијелих.

Тако ће посљедње коло Групе Л бити само формалност за Партизан, који 12. децембра дочекује Астану. С друге стране, АЗ ће на Олд Трафорду тражити побједу за остајање првог мјеста.

