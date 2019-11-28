Конференција "Улога образовања у развоју друштвене кохезије"

У Бањалуци ће бити одржана Прва конференција под називом "Улога образовања у развоју друштвене кохезије".

Конференција, која се тиче одрживих развоја, биће одржана у Административном центру Владе Републике Српске.

Ријеч је о конференцији у оквиру пројекта "Дијалог за будућност: Промовисање друштвене кохезије и разноликости у БиХ".

Конференцији ће присуствовати српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић и министарка просвјете и културе Наталија Тривић.