Инцидент у Лондону повезан са тероризмом (ФОТО/ВИДЕО)

- У овом тренутку, околности у вези са инцидентом на Лондонском мосту и даље нису јасне. Ипак, из предострожности, тренутно реагујемо на ово као да је ријеч о инциденту повезаним са тероризмом - навела је полиција на Твитеру.

Према ријечима свједока, полиција је пуцала на једну особу.

Скај њуз преноси, позивајући се на неименоване изворе, да је у инциденту убијена најмање једна особа која није нападач.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

Британски премијер Борис Џонсон навео је да је редовно добија информације о инциденту и захвалио полицији и хитним службама на брзом реаговању, преноси Ројотерс. Полиција је претходно саопштила да је више особа избодено у близини Лондонског моста.

- Полиција је задржала у притвору мушкарца. Вјерујемо да је неколико људи повријеђено - наводи се на Твитер налогу полиције. Британски медији наводе да је мост опколила полиција.

Новинар Би-Би-Сија рекао је да је видио тучу групе мушкараца на мосту. Потом је стигла полиција и испаљени су хици, навео је он.

Лондонска Хитна служба саопштила је да је ово означила као велики инцидент и да је неколико екипа изашло на лице мјеста.

Big commotion on London Bridge just now. More than a dozen police cars and officers on the scene. pic.twitter.com/kZkWYngXm4