Фетел се "слупао", Ботас најбржи (ВИДЕО)

Њемачки возач у Ферарију, Себастијан Фетел, имао је доста слабији тренинг пошто је имао удес у кривини број 19, када је ударио у зид.

Наиме, Фетел је нешто касније допутовао у Абу Даби пошто је прослављао рођење свог трећег дјетета. Ферари ће успјети да исправи штету за другу сесију, а са "татом" Фетелом је било све у реду.

У том моменту, Фетел је био на 4. позицији са 1.9 секунди иза Валтерија Ботаса кји је фантастичан био на средње тврдим гумама, али ће Финац трку почети са зачеља, пошто је одлучио да промијени још једну компоненту свог мотора, која је отказала на трци у Бразилу.

Ботас је имао предност око пола секунде у односу на Макса Ферстапена, док је иза остао Луис Хамилтон, па Албон, Фетел, Грожан, Леклер, Магнусен, Ђовинаци, Хулкенберг и Норис.

Ботас је и на другом тренингу био најбољи и поред инцидента са возачем Хаса Романом Грожаном. Он је на другом тренингу остварио резултат од 1:36,256, односно био је за 0,310 секунди бржи од Хамилтона. Треће вријеме имао је Шарл Леклер.

На посљедњем тренингу, Ботас је доминирао са временом 1:36,957, док је друго вријеме имао Макс Ферстапен у Ред Булу, а трећи је био шампион Луис Хамилтон.

That was NOT a good end to FP1 for Sebastian Vettel#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7omwhyvwpe