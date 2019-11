Троје рањених у нападу ножем у Хагу (ВИДЕО)

Портпарол полиције Марије Кујпер рекла је Асошијејтед пресу да је превише рано говорити о томе да ли је тероризам мотив напада у Хагу.

Полиција је саопштила да је у току потрага за најмање једним осумњиченим за напад.

#BREAKING : Netherlands - Multiple people stabbed in an incident in Grote Marktstraat which is a shopping area in the centre of The Hague .

#GroteMarktstraat #Netherlands https://t.co/9VFIYGDrKC