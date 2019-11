На Влашићу пао снијег (ВИДЕО/ФОТО)

Након периода с натпросјечно топлим температурама ваздуха у БиХ, стиже нам период падавина.

Из Федералног хидрометеоролошког завода најавили су како ће снијег падати од уторка, али је најављени "гост" мало поранио.

Иначе, у суботу, дио пријеподнева у БиХ ће падати киша, на планинама снијег. Смањење облачности у послијеподневним и вечерњим сатима.

У Херцеговини киша у раним јутарњим сатима, а разведравање већ прије подне.

Pao nam je i prvi snijeg. Time to get cozy and warm. ☺️❄️ #snow #mountain #vlasic #blanca

