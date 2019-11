Изрешетан аутобус фудбалског прволигаша, неколико њих боре се за живот (ФОТО)

У тренутку напада аутобус је прешао трећину од чак 822 километра и 14 сати дугог путовања на гостовање код екипе Golden Stars.

Најновији напад догодио се на истом путу на којем је прије пет година нападнут и аутобус Кано Пиларса, при чему је и пет њихових играча тада рањено хицима из ватреног оружја.

Фудбалски клуб Ifeanyi Ubah се огласио поводом узнемирујућег догађаја, изнио у јавност и фотографије рањених фудбалера и оштећеног аутобуса.

- Наше играче и чланове стручног штаба су напали наоружани разбојници у близини Каба кривине недалеко од Локоја на путу за Кано на утакмицу са екипом Jigawa Golden Stars - саопштили су.

Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA