"Орлове" на Европском првенству чекају Енглези и Хрвати (ФОТО)

"Орлови" су добили тешку групу на жребу у Букурешту, али прије тога морају да прођу плеј-оф Лиге нација крајем марта.

Изабраници Љубише Тумбаковића морају да побиједе на гостовању Норвешку и да потом пред домаћом публиком савладају Шкотску или Израел.

С обзиром на то да је побједник плеј-офа Лиге нације Ц смештен на треће мјесто у групи, играће против Чешке на отварању такмичења, док ће се у другом сусрету састати Енглеска и Хрватска.

Евентуални сусрет "орлова" са Хрватима биће први на неком великом такмичењу, пошто смо се до сада састајали само током квалификација.

Мечеви ће бити играни у Лондону и Глазгову.

The #EURO2020 groups have been drawn!



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq