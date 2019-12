Поново земљотрес код Невесиња (ФОТО)

Епицентар је био на дубини од око 10 километара, три километра сjеверозападно од Невесиња, које је и у уторак погодио снажан земљотрес.

Иако по јачини није опасан, земљотрес су осjетили и становници Мостара, Сарајева, Црне Горе и Далмације, јавља Кликс.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/WFdDtuENP1