Хонг Kонг се и даље не смирује: Полиција растjерује демонстранте (ФОТО/ВИДЕО)

- Учесници у нередима са маскама су нанијели штету објектима у зони Вампоа, неки од њих су блокирали улице барикадама, упали у продавнице и девастирали унутрашње просторије. Полиција упозорава учеснике протеста да прекину незаконите радње или ће их растјерати и похапсити - наводи се у саопштењу полиције.

Thousands rally to thank #US for support #HongKong pic.twitter.com/vqR7Myid3J

Додаје се и да су "неки учесници протеста бацали димне бомбе, распирујући страх у друштву и изазивајући хаос, због чега полиција није имала алтернативу, осим да употреби минималну силу, укључујући сузавац, како би зауставила незаконите акције“".

Полиција позива грађане Хонг Конга да избјегавају шетње у подручје гдје се одржавају протести, прате ситуацију и остану кући.

Употреба гаса изазива већу забринутост становника Хонг Конга због утицаја на здравље, неколико стотина људи чак је изашло данас на протест против употребе сузавца од стране полиције, али су га припадници полиције употребили већ неколико сати након демонстрација.

Десетине хиљада људи, већином обучених у црно, окупило се у туристичком дијелу Чимсачеј данас, недјељу дана након што су присталице демократске опозиције добиле апсолутну већину на локалним изборима који су одржани прошлог викенда.

Учесници недјељног протеста су изашли на улице под паролом „"Никад не заборави", желећи да подсјете људе да, без обзира на резултате избора, борба још није завршена и да је парола са "пет захтјева, ниједан мање" још увијек актуелна.

BestMart 360, with its perceived association with Fujianese clans linked to triads, and Yoshinoya, with its perceived pro-Beijing #Hongkong franchise boss, are vandalised in Whampoa Gardens. Riot police later arrived to fire large amounts of tear gas.



Photo: May James / HKFP. pic.twitter.com/hM2K7rmPkZ