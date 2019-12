Земљотрес погодио Црну Гору (ФОТО)

Сектор за сеизмологију Завода за хидрометеорологију и сеизмологију је у 21.13 сати регистровао земљотрес мање јачине са епицентром на осам километара сјеверно од Подхума, села у близини општине Тузи надомак Подгорице, преноси РТЦГ.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.3 strikes 12 km SE of #Podgorica (#Montenegro) 9 min ago. Please report to: https://t.co/rxGBxskNBy pic.twitter.com/VzJwlFEoBS