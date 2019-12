Умрла звијезда серије "Вил и Грејс"

Она је у серији "Вил и Грејс" глумила кућну помоћницу Розарио, која је радила за себичну жену милионера, пискаву Керен Вокен. Како преноси Мирор, Шели је умрла у недјељу од срчаног удара.

У серији је глумила од 1999. до 2006. године, појавивши се у 68 епизода. Обожаваоци ове серије шриом свијета одају јој почаст на Твитеру.

Shelley was a beautiful soul & a wonderful actor. Her work as Rosario, season after season, was as nuanced and real as it was hysterical. She will be missed by everyone at #WillandGrace, she’s a huge part of it. Sending so much love to Walter and Shelley’s whole family. #Rosario https://t.co/C1vkDTU6Qk