Амазон повукао божићне украсе са сликама Аушвица (ФОТО)

Овај потез услиједио је након што је пољски Меморијални центар Аушвиц објавио на Твитеру позив да се уклони роба "која је узнемиравајућа и омаловажавајућа".

Они укључују украсе за јелку, отварач за флаше и подлогу за компјутерски миш, преноси Би-Би-Си.

Сви ови предмети имали су приказане призоре из нацистичког логора смрти у којима су милиони људи убијени у Другом свјетском рату. Божићни украси садржали су слике из Аушвица, укључујући и жељезничку пругу која води до злогласних врата, ограде од бодљикаве жице и зграде у којима су биле смјештене жртве - углавном Јевреји.

Меморијални центар и музеј касније су објавили нови твит у којем се наводи да су предмети уклоњени и захвалили су корисницима друштвених мрежа на њиховој "активности и реакцији" након што је објава привукла хиљаде твитова.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W