Патријарх српски са Вучићем: Више рада и јединства учиниће Србију бољом (ФОТО)

Патријарх Иринеј информисао је Вучића о текућој фази завршних радова на Храму Светог Саве на Врачару и жељи да до краја наредне године Храм буде завршен и освештан, саопштено је из Службе предсједника Србије за сарадњу са медијима.

Он је захвалио Вучићу за његову личну и несебичну посвећеност и помоћ коју је држава обезбиједила за завршетак радова на Храму Светога Саве, наводи се у саопштењу.

Вучић је рекао да ће држава наставити да помаже завршетак радова на Храму Светога Саве на Врачару и да ће завршен Храм бити један од најпрепознатљивијих симбола Србије.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem.

