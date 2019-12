Лукашенко стигао у Београд (ФОТО)

- Добродошао велики и искрени пријатељу Србије - навео је Вучић на свом званичном Инстаграм профилу.

"Dobrodošao veliki i iskreni prijatelju Srbije!" - predsednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je u zvaničnu posetu Republici Srbiji.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 2, 2019 at 6:41am PST