Лионел Меси добитник Златне лопте за 2019. годину (ФОТО/ВИДЕО)

Аргентинцу је то шесто признање у каријери, а иза њега су остали пласирани фудбалери Ливерпула Вирџил ван Дајк и Саудио Мане, као и Кристијано Роналдо, који се није појавио на церемонији у Паризу.

Најбољу десеторицу су редом комплетирали Мохамед Салах, Килијан Мбапе, Алисон Бекер, Роберт Левандовски, Бернардо Силва и Ријад Махрез.

WHAT AN IMAGE!



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9