Лукашенко свечано дочекан испред Палате Србија (ФОТО)

Србија и Бјелорусија посљедњих година обиљежавају снажан развој економске сарадње и трговинске размјене.

У години јубилеја 25 година од успостављања дипломатских односа Београда и Минска, уз постројену Гарду Војске Србије, химне двије земље и плотуне у част госта из Бјелорусије, услиједиће разговор двојице предсједника у четири ока, а потом и пленарни сусрет делегација Србије и Бјелорусије.

Након тог састанка слиједи церемонија размјене потписаних шест билатералних докумената и обраћање медијима Вучића и Лукашенка, који борави у петој званичној посјети Београду.

У делегацији Бјелорусије су и министри иностраних послова те земље Владимир Макеј и минитсар правде Олег Слижевски.

Такође, у Палати Србије, данас ПКС у сарадњи са Бјелоруском трговинско-индустријском комором и Амбасадом Бјелорусије у Београду организује пословни форум са циљем развоја привредне сарадње двије земље.

Према вриједности извоза Бјелорусија је 34. партнер Србије, док је по вриједности увоза на 37. мјесту.

Лукашенко је јуче поподне стигао у Београд, гдје га је на аеродрому "Никола Тесла", уз погачу и со, дочекао предсједник Србије.

- Добродошао велики и искрени пријатељу Србије - навео је Вучић на свом званичном инстаграм профилу "будућностсрбијеав", уз фотографије дочека.

