04/12/2019 | 12:48 ⇒ 13:08 | Извор: РТРС
СПОРТ НА РТРС ПЛУС: Партизан - Напредак; ФИБА Лига шампиона и преглед Суперлиге Србије
На РТРС плус вечерас богат спортски програм.
Партизан дочекује екипу Напретка у ванредном 19. колу Суперлиге Србије.
Тај меч можете пратити на РТРС плус од 16.55.
Након утакмице Партизан-Напредак од 18.00 часова на распореду је дуел између екипа Турк Телеком и Стразбур, док од 20.00 часова преносимо утакмицу између црногорског Морнара и Газиентепа.
Преглед Линглонг Супер лига Србије гледајте од 21.55 часова.