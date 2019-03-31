СПОРТ НА РТРС ПЛУС: Партизан - Напредак; ФИБА Лига шампиона и преглед Суперлиге Србије

На РТРС плус вечерас богат спортски програм.

Партизан дочекује екипу Напретка у ванредном 19. колу Суперлиге Србије.

Тај меч можете пратити на РТРС плус од 16.55.

Након утакмице Партизан-Напредак од 18.00 часова на распореду је дуел између екипа Турк Телеком и Стразбур, док од 20.00 часова преносимо утакмицу између црногорског Морнара и Газиентепа.

Преглед Линглонг Супер лига Србије гледајте од 21.55 часова.