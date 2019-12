Шта су један другом поклонили Путин и Вучић? (ФОТО)

Руски предсједник поклонио је српском колеги пушку краља Милана Обреновића из 19. вијека коју су Руси, како су објавили поједини српски медији, купили на једној аукцији.

Предсједник Путин је, како се наводи, одлучио да пушку поклони предсједнику Вучићу и тако је врати српском народу у власништво.

- Пушка краља Милана Обреновића, дар предсједника Путина. Изванредна част, велико хвала - написао је Вучић на Твитеру.

Предсједник Вучић је Путину поклонио икону преображења Господњег која је, такође, из 19.вијека.

