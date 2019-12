Да ли су Трудо, Џонсон и Макрон исмијавали Трампа? (ВИДЕО)

Али нови снимак који је процурио у медије и на друштвене мреже показује како лидери неких од најважнијих америчких савезница, колико се из разговора може закључити, оговарају и исмијавају Трампа.

Снимак је настао на пријему у Бакингемској палати код краљице Елизабете II и њеног насљедника, принца Чарлса.

На њему се могу видјети холандски премијер Марк Руте, канадски премијер Џастин Трудо, британски премијер Борис Џонсон и француски предсједник Емануел Макрон, како, стојећи у кругу разговарају уз чашицу.

А дио разговора, који су ухватили микрофони америчке телевизије ЦБС, прилично су занимљиви.

- А због тога си каснио? - пита Џонсон Макрона.

Макронов одговор се не може разумјети на снимку, али на њега се надовезује Трудо: Каснио је због његове конференције за новинаре која је трајала 40 минута.

- О да, да, најавио је... - каже даље Трудо, али остатак реченице је опет неразумљив.

Макрон је, наиме, у уторак послије подне разговарао с Доналдом Трампом који је прије самита оштро напао Макрона због његове оцјене о НАТО и због планираног опорезивања америчких технолошких компанија.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs