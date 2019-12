Звезда сломила отпор Младости (ФОТО)

Фудбалери Црвене звезде успjели су да пробију бедем испред гола домаћина. "Црвено-бijели" су доминирали током цијелог меча. Стварала је Звезда шансе, али је изостала реализација. Домаћин је био сконцентрисан на одбрану гола, а своју шансу је тражио из контри.

