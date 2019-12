Амерички војник запуцао у Перл Харбору, има мртвих и рањених (ФОТО/ВИДЕО)

У нападу је упуцано троје цивилних радника Министарства одбране САД. Двоје је убијено на лицу мјеста, а трећа особа је у стабилном стању.

The Pearl Harbor Naval Shipyard is now the most recent senseless tragedy in America.



It’s hard to swallow when you have veterans who sacrifice so much, survive the battlefield only to come home and be injured or killed. #PearlHarbor78 #PearlHarbor pic.twitter.com/aUZLHikpbK — Joseph Sakran (@JosephSakran) December 5, 2019

Власти нису објавиле идентитете жртава нити нападача, а није речено ни шта је био мотив пуцњаве. Медији су пренијели су све жртве мушкарци.

Рањена особа је у стабилном стању у болници, објавили су званичници.

The sailor reportedly shot and injured three Department of Defense civilian workers before shooting themself. The incident took place this afternoon at the vicinity of the shipyard’s Dry Dock 2. The base is no longer in lockdown. #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

У базу Перл Харбор су одмах након пуцњаве стигла оклопна возила, уз велико присуство безбједносних снага.

Armored HPD vehicle entering Makalapa gate pic.twitter.com/9ZDH8shtc4 — Sam Spangler (@SamSpanglerHI) December 5, 2019

- У бази је нападач, молимо вас да се склоните на сигурно док не стигну нове информације - писало је у упозорењу објављеном на Фејсбук страници базе Перл Харбор-Хикам.

Гувернер Дејвид Иге рекао је народ Хаваја тугује због ове трагедије и да му је Бијела кућа понудила помоћ федералних агенција уколико је потребна.

Иге је рекао да детаљи о пуцњави још пристижу.