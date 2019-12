Велики пожар у близини Сиднеја (ВИДЕО)

Више од 2.000 ватрогасаца бори се са ватром, чији се интензитет појачао касно синоћ.

На снимку који је направљен на јужном прилазу граду види се како се ватрогасци повлаче док пламен напредује, пренио је Би-Би-Си.

Највећи град у Аустралији захваћен је густим димом током читаве ове седмице, што је изазвало здравствене проблеме становника.

A firefighter in Australia filmed the shocking moment a bushfire erupted through tall trees at breakneck speed, spewing flames into the sky: https://t.co/m1rwmbFPGe pic.twitter.com/WBQuL5Kjfx