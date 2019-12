Путин поклонио Вучићу пушку Милана Обреновића (ФОТО)

Како пише данашња "Политика", публициста и познавалац оружја Бранко Богдановић каже да је ријеч је о пушци М-1870, једнометки система "пибоди", производу оружара Томаса Седерла из Беча, а према патенту откупљеном од "Провиденс тул компани" из САД.

Пушка је поклоњена Милану Обреновићу, највјероватније 1869, у вријеме када је био малољетни насљедник трона.

- Повод је био потписивање уговора за опремање српске војске баш овим типом пушке. Примјерак за владара је направљен и украшен у ловачкој варијанти - објашњава Богдановић.

Ова пушка је чувана у колекцији оружја династије Обреновић, а траг јој се губи послије Мајског преврата 1903, када је завршена владарска епоха ове породице.

Нема поузданих података гдје је била свих ових деценија, очигледно се налазила у посједу приватних колекционара све донедавно, док је на једној аукцији нису купили људи блиски предсједнику Русије, који је одлучио да је врати држави чији је некадашњи владар био њен први власник.

