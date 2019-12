Игокеа славила у Загребу (ФОТО/ВИДЕО)

У тиму Игокее најефикаснији је био Рашад Вон са 24 поена, а 18 је постогао Ђорђе Гагић.

It was raining from downtown in Zagreb tonight!



Rashad Vaughn of @BCIgokea hit was shooting 3-pointers 6/7 and he scored all of them, when it mattered the most - in the second half!



What a performance! pic.twitter.com/nsRjxTLmlr