Брајан Фери на Јахорини, све спремно за спектакл (ФОТО/ВИДЕО)

За овај концерт влада велико интересовање, а карте су унапријед распродате.

Из Олимпијског центра Јахорина наводе да је све спремно за спектакуларни концерт и отварање нове ски-сезоне, која ће сутра бити и званично отворена пуштањем у рад новоизграђене инсталације лифта "Сидро" Пољице, те паљењем Олимпијске бакље која ће горјети током године као подсјетник на олимпијску 1984. годину.

На Феријевом концерту публику очекују класични хитове из његовог соло репертоара и дискографије групе "Roxy Music", међу којима су "Let’s Stick Together", "Slave to Love", "Don’t Stop The Dance", "Kiss and Tell", "Love Is The Drug", "These Foolish Things", "Price of Love", "I Put a Spell on You"....

Публика на Јахорини засигурно ће уживати у наступу једног од најиновативнијих и најутицајнијих пјевача у историји поп музике.