Сто хиљада људи и оружје на улицама Хонгконга

Власти су одобриле одржавање скупа који је организован поводом Дана људских права.

Демонстранти су скандирали "Борба за слободу" током марша од парка Викторија у подручју Козуеј Беј до центра града.

АП наводи да је марш окупио толико људи да се маса с времена на време зауставља због отежаног кретања. На протесте су изашле читаве породице са дјецом.

Организатори су позвали полицију да не растјерује демонстранте и да не користи сузавац. Прије почетка акције, полиција је ухапсила 11 особа и одузела им оружје.

This is Hong Kong’s first large authorised march in months. Many are expecting the turnout to exceed a million since Causeway Bay remains packed peaceful protestors an hour into the march. However, the protestors promised an escalation if the government still fails to respond. pic.twitter.com/UtsQIZygIk