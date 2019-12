Невјероватна прича о малим близнакињама које су се спасиле (ФОТО)

КИНГ-ТВ је објавила да је 47-огодишњи Кори Симонс из Ленглија погинуо у несрећи која се догодила у петак, на 55 километара сјеверно од Сијетла.

Two young twin girls survived a deadly crash after they unhooked themselves from their car seats and made it to the side of the road.



Their 47-year-old father likely died on impact, cops said.https://t.co/jolq6Li5OP