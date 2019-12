Штрајк парализовао саобраћај у Паризу (ФОТО/ВИДЕО)

Национална жељезница СНЦФ саопштила је да грађани, због безбједносних ризика, треба да остану код куће или искористе "алтернативна средства превоза" да би стигли на посао, умјесто да чекају на препуним перонима у нади да ће наићи неки воз.

Власти су саопштиле да су се у јутарњим часовима у региону Париза на путевима формирале колоне укупне дужине 360 километара. Колоне су у просјеку сваког дана дугачке око 150 километара.

Im not sure id recommend gettin the Metro in Paris today but many workers just have no choice but to try and wait and squeeze on. RATP Metro driver who isnt on strike tells me many of her colleagues are prepared for three weeks of strikes..#RATP #greve10decembre pic.twitter.com/5eVbAfZHp9