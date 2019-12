Захвалност за подршку Атине у вези са Косметом (ФОТО)

Он је, након свечаног дочека и пријема који му је приредио предсједник Грчке Прокопис Павлопулос, нагласио да су Србија и Грчка били и остали пријатељи, као и да треба развијати односе како би двије земље и два народа били што ближи.

- Српски и грчки народ су вијековима дијелили заједничку судбину и били једни уз друге кад је било најтеже - рекао је Вучић на почетку разговора са Павлопулосом.

Sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Grčke predvođeni dvojicom predsednika.

