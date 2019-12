Албанија: Регистрована три нова земљотреса (ФОТО)

Први и најјачи земљотрес догодио се у 10.00 часова, 32 километра сјеверозапандо од Тиране, на дубини од 27 километара.

M3.4 #earthquake ( #tërmet ) strikes 32 km NW of #Tirana ( #Albania ) 26 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/XyQbZnjwDk

Седам минута касније регистрован је земљотрес снаге 2,2 степена на 40 километара сјеверно од главног града Албаније.

Felt #earthquake (#tërmet) M2.2 strikes 29 km N of #Durrës (#Albania) 36 min ago. Please report to: https://t.co/cbSv0oATvI pic.twitter.com/ZD2ySnqZWY