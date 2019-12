Петеру Хандкеу уручена Нобелова награда за књижевност (ФОТО/ВИДЕО)

Он је признање добио "за утицајно дјело које је језичком домишљатошћу истражило периферију и специфичност људског искуства".

На позив Хандкеа, додјели Нобелове награде присуствовао је и његов дугогодишњи пријатељ Емир Кустурица.

Уз Хандкеа, награду за књижевност ове године добила је и пољска књижевница Олга Токарчук. Награда јој је додијељена због "наративне имагинације и енциклопедијске страсти која представља живот као прелажење граница".

Congratulations to 2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk! Watch the very moment she receives her #NobelPrize medal and diploma at the award ceremony today. pic.twitter.com/5B4FaIWESy

Претходно је додијељена Нобелова награда за допринос психологији за 2019. годину коју су примили Вилијам Кејлин, сер Питер Ретклиф и Грег Семенца.

Признања за хемију Шведске краљевске академије за додјелу Нобелове награде уручена су Џону Гудинафу, Стенлију Витингему и Акири Јошино.

This year’s #NobelPrize diplomas have just been handed out to our 2019 Nobel Laureates.



Take a look at the diplomas for Esther Duflo (Economic Sciences), Stanley Whittingham (Chemistry), Sir Peter Ratcliffe (Medicine) and Didier Queloz (Physics). pic.twitter.com/Tx1mMtQAGB