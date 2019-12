Реми са Данском; Србија у квалификацијама за ОИ (ФОТО)

Србија је групу завршила са пет освојених бодова, а свих пет освојили су у другој фази турнира, побједама над Јужном Корејом и Њемачком, те данашњим ремијем са Данском.

У случају побједе Норвешке над Њемачком, Србија ће завршити на трећој позицији, и бориће се за пето мјесто на шампионату, а самим тиме и пласман у квалификације за Олимпијске игре у Јапану је обезбјеђен, што је и био примарни циљ ове селекције, али мало ко се надао томе.

The next game is just around the corner

Serbia meet Denmark on their way to secure a place in the semi finals at #Japan2019

Watch the battle in 10 minutes: https://t.co/dt0qWICmZo@rssrbije @dhf_haandbold#handinhand pic.twitter.com/vBkR499XKE