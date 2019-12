Земљотреси у Хрватској и Албанији (ФОТО)

Земљотрес је регистрован у 8.46 часова на дубини од два километра.

Епицентар земљотреса био је на три километра од насеља Оштарије у општини Јосипдол, у Карловачкој жупанији и 89 километара од Загреба.

Земљотрес јачине 2,8 степени Рихтерове скале погодио је подручје на 26 километара од Тиране.

