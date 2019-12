Борис Џонсон дошао на бирачко мјесто са својим псом (ВИДЕО)

Џонсон је гласао на биралишту отвореном у Методистичкој градској кући у Лондону, а са њим је био пас Дилан, кога је на поклон добио након што је изабран за премијера, преноси Скај њуз.

Његов ривал Џереми Корбин гласао је у сјеверном Лондону, док је премијерка Шкотске Никола Стерџен гласала на биралишту у Глазгову, пише Танјуг.

Boris Johnson brings his dog Dilyn with him to cast his vote #GE19 #dogsatpollingstations pic.twitter.com/GkiYAfojR3