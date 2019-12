Пронађен брод из доба Исуса Христа (ФОТО)

Олупина је пронађена уз помоћ претраге морског дна путем сонарних слика око острва Кефалоније, извјештава Џурнал оф археолоџикал сајенс. Испоставило се да је Фискардо једна од четири највеће олупине пронађене на Медитерану и да датира из ове ере, пише Б92.

Тим стручњака за морску геологију, подводну археологију, океанографију и праисторију прегледао је остатке како би утврдио период у којем су га користили, и утврдили су да олупина припада времену између 1. вијека п. н. е. и 1. вијека н. е.

Брод је стајао на морском дну са врчевима за складиштење вина, маслина и жита. Посуде, познате као амфоре, добро су очуване и на броду их је било око 6.000 када је брод потонуо.

Брод је дугачак 34 метра и широк 13 метара. Још није одлучено хоће ли га подићи са дна океана.

- Пола је укопано у седименту, па имамо велика очекивања да ћемо, ако почнемо да копамо, у будућности наћи дио или цијели дрвени труп - рекао је један од истраживача у тиму.

