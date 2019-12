Откривена најдубља тачка на Земљи дубоко испод мора (ФОТО)

Најдубља тачка на континенталној кори Земље идентификована је на источном диjелу Антарктика, испод глечера Денман, преносе страни медији.

Овај кањон напуњен ледом досеже чак 3,5 километара испод нивоа мора, пише Би-Би-Си. Откриће је илустровано на новој мапи Бјелог континента која открива облик корита испод ледене плоче.

