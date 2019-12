Франческа Скјавоне побиједила канцер (ВИДЕО)

Она је у видео изјави рекла да се повукла из јавног живота како би се борила са опаком болешћу, коју је срећом успјела да побједи.

- Послије одсуства 7-8 мјесеци са друштвених мрежа, али и живота уопште, желим нешто да вам саопштим. Открићу вам шта ми се дешавало у посљедњих седам мјесеци - почела је причу Скјавоне.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX