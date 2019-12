Снажан земљотрес погодио Филипине (ФОТО/ВИДЕО)

Епицентар потреса био је 61 километар југозападно од града Давао, на острву Минданао, на дубини од 28,2 километра, саопштио је УСГС.

Пацифички центар за упозорење на цунами саопштио је да нема опасности од великог таласа.

WATCH at 4 seconds in... big tremor hits G-Mall in #Davao as 6.8 earthquake strikes #Mindanao #lindol #Linog #PhilippinesQuake #Earthquake Source Jairah Mae Cajegas pic.twitter.com/ACldwcu9QX

За сада нема информација о причињеној штети.

Филипини леже на сеизмички активном тлу познатом као "Ватрени прстен" и земљотреси су честа појава.

WATCH: A powerful quake was felt at Marco Polo Hotel in Davao City on Sunday. | Video courtesy of Vberni Regalado pic.twitter.com/U7zJt8wfu1