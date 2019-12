Нови земљотрес у Албанији, осјетио се и у Црној Гори (ФОТО)

Сектор за сеизмологију Завода за хидрометеорологију и сеизмологију потрес је регистровао у 2.18 часова.

Епицентар је био 18 километара сјеверозападно од Тиране, а жариште потреса лоцирано је на дубини од 14 километара.

Интензитет потреса био је пет степени по Меркалијевој скали.

Земљотрес ове јачине није могао да изазове материјалну штету у епицентралном подручју.

Felt #earthquake (#tërmet) M2.4 strikes 30 km W of #Tirana (#Albania) 11 min ago. Please report to: https://t.co/K8ryIYCyzk pic.twitter.com/RzfuTHipvD