Јокићев трипл-дабл против Оклахоме (ФОТО/ВИДЕО)

Денвер је послије серије пораза побиједио Тандер и стигао до 16. тријумфа у сезони, а најзаслужнији за то био је Сомборац Јокић.

Он је играо 35 минута на том мечу и остварио нови трипл дабл - 28 поена, 14 скокова и 12 асистенција, шутирајући из игре сјајних 11/14.

Највећу подршку имао је од Вила Бартона са 18 и Џамала Мареја са 14 поена, који је извео најатрактивнији потез вечери.

У пораженом саставу 22 поена Дениса Шрудера, док је 18 имао Стивен Адмас, уз 14 ухваћених лопти.

Nikola notches another triple-double!!



..And we're only in the third quarter!! pic.twitter.com/9ppVMiTsnw